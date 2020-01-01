Solana Summer (SUMMER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solana Summer (SUMMER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solana Summer (SUMMER) tokennel kapcsolatos információk Pixel by pixel, for the memes! Burn your favorite token, and claim pixel space for culture. JPEG stay. Hivatalos webhely: https://solanasummer2024.com/ Vásárolj most SUMMER tokent!

Solana Summer (SUMMER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solana Summer (SUMMER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.73K $ 28.73K $ 28.73K Teljes tokenszám: $ 818.17M $ 818.17M $ 818.17M Keringésben lévő tokenszám: $ 818.17M $ 818.17M $ 818.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.73K $ 28.73K $ 28.73K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Solana Summer (SUMMER) áráról

Solana Summer (SUMMER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solana Summer (SUMMER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUMMER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUMMER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUMMER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUMMER token élő árfolyamát!

SUMMER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUMMER kapcsán? SUMMER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUMMER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

