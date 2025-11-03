Solana Stock Index (SSX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.0011036 $ 0.0011036 $ 0.0011036 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.0011036$ 0.0011036 $ 0.0011036 Minden idők csúcspontja $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.86% Árváltozás (1D) -1.99% Árváltozás (7D) -16.52% Árváltozás (7D) -16.52%

Solana Stock Index (SSX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SSX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.0011036 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SSX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00575945, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SSX változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -1.99% az elmúlt 24 órában, és -16.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Solana Stock Index (SSX) piaci információk

Piaci érték $ 953.66K$ 953.66K $ 953.66K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 953.66K$ 953.66K $ 953.66K Forgalomban lévő készlet 982.10M 982.10M 982.10M Teljes tokenszám 982,098,575.248529 982,098,575.248529 982,098,575.248529

A(z) Solana Stock Index jelenlegi piaci plafonja $ 953.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SSX keringésben lévő tokenszáma 982.10M, és a teljes tokenszám 982098575.248529. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 953.66K.