Solana Social Explorer (SSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00048741 $ 0.00048741 $ 0.00048741 24h alacsony $ 0.00051988 $ 0.00051988 $ 0.00051988 24h magas 24h alacsony $ 0.00048741$ 0.00048741 $ 0.00048741 24h magas $ 0.00051988$ 0.00051988 $ 0.00051988 Minden idők csúcspontja $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Legalacsonyabb ár $ 0.00043058$ 0.00043058 $ 0.00043058 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -4.81% Árváltozás (7D) -11.06% Árváltozás (7D) -11.06%

Solana Social Explorer (SSE) valós idejű ár: $0.00048742. Az elmúlt 24 órában, a(z)SSE legalacsonyabb ára $ 0.00048741, legmagasabb ára pedig $ 0.00051988 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.0339632, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00043058 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SSE változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -4.81% az elmúlt 24 órában, és -11.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Solana Social Explorer (SSE) piaci információk

Piaci érték $ 487.41K$ 487.41K $ 487.41K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 487.41K$ 487.41K $ 487.41K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

A(z) Solana Social Explorer jelenlegi piaci plafonja $ 487.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SSE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999997589.62. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 487.41K.