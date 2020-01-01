Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solana Ecosystem Index (SOLI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokennel kapcsolatos információk Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Hivatalos webhely: https://amun.com/ Vásárolj most SOLI tokent!

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solana Ecosystem Index (SOLI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 855.48K $ 855.48K $ 855.48K Teljes tokenszám: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Keringésben lévő tokenszám: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 855.48K $ 855.48K $ 855.48K Minden idők csúcspontja: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Minden idők mélypontja: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Jelenlegi ár: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 További tudnivalók a(z) Solana Ecosystem Index (SOLI) áráról

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLI token élő árfolyamát!

SOLI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLI kapcsán? SOLI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOLI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

