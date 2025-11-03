TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Solana Cat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLCAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLCAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Solana Cat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLCAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLCAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SOLCAT

SOLCAT árinformációk

Mi a(z) SOLCAT

SOLCAT hivatalos webhely

SOLCAT tokenomikai adatai

SOLCAT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Solana Cat Logó

Solana Cat Ár (SOLCAT)

Nem listázott

1 SOLCAT-USD élő ár:

--
----
-14.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Solana Cat (SOLCAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:11:44 (UTC+8)

Solana Cat (SOLCAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-14.64%

-24.35%

-24.35%

Solana Cat (SOLCAT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLCAT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLCAT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLCAT változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -14.64% az elmúlt 24 órában, és -24.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Solana Cat (SOLCAT) piaci információk

$ 26.86K
$ 26.86K$ 26.86K

--
----

$ 26.86K
$ 26.86K$ 26.86K

996.41M
996.41M 996.41M

996,411,938.454613
996,411,938.454613 996,411,938.454613

A(z) Solana Cat jelenlegi piaci plafonja $ 26.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLCAT keringésben lévő tokenszáma 996.41M, és a teljes tokenszám 996411938.454613. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.86K.

Solana Cat (SOLCAT) árelőzmények USD

A(z) Solana CatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Solana Cat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Solana Cat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Solana Cat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.64%
30 nap$ 0-20.23%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Solana Cat (SOLCAT)

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Solana Cat (SOLCAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Solana Cat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Solana Cat (SOLCAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Solana Cat (SOLCAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Solana Cat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Solana Cat árelőrejelzését most!

SOLCAT helyi valutákra

Solana Cat (SOLCAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Solana Cat (SOLCAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLCAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Solana Cat (SOLCAT)

Mennyit ér ma a(z) Solana Cat (SOLCAT)?
A(z) élő SOLCAT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOLCAT ára a(z) USD esetében?
A(z) SOLCAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Solana Cat piaci plafonja?
A(z) SOLCAT piaci plafonja $ 26.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOLCAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOLCAT keringésben lévő tokenszáma 996.41M USD.
Mi volt a(z) SOLCAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOLCAT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SOLCAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOLCAT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SOLCAT kereskedési volumene?
A(z) SOLCAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOLCAT ára emelkedni fog idén?
A(z) SOLCAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOLCAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:11:44 (UTC+8)

Solana Cat (SOLCAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,793.61
$107,793.61$107,793.61

-2.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,734.38
$3,734.38$3,734.38

-3.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.54
$176.54$176.54

-3.93%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0368
$1.0368$1.0368

-17.83%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,734.38
$3,734.38$3,734.38

-3.08%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,793.61
$107,793.61$107,793.61

-2.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.54
$176.54$176.54

-3.93%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4230
$2.4230$2.4230

-3.07%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0368
$1.0368$1.0368

-17.83%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07052
$0.07052$0.07052

+605.20%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0233
$0.0233$0.0233

-91.93%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05614
$0.05614$0.05614

+1.66%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07052
$0.07052$0.07052

+605.20%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003021
$0.0003021$0.0003021

+51.05%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006664
$0.00006664$0.00006664

+82.02%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000412
$0.0000412$0.0000412

+63.49%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000866
$0.000000000866$0.000000000866

+99.08%