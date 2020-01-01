SOL DRIP (DRIP) tokenomikai adatai
SOL DRIP (DRIP) tokennel kapcsolatos információk
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes.
No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing.
The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL.
Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
SOL DRIP (DRIP) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOL DRIP (DRIP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
SOL DRIP (DRIP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) SOL DRIP (DRIP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRIP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező DRIP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) DRIP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRIP token élő árfolyamát!
DRIP árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRIP kapcsán? DRIP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.