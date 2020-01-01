SOL DRIP (DRIP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOL DRIP (DRIP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SOL DRIP (DRIP) tokennel kapcsolatos információk $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards. Hivatalos webhely: https://soldrip.me Vásárolj most DRIP tokent!

SOL DRIP (DRIP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOL DRIP (DRIP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 241.65K $ 241.65K $ 241.65K Teljes tokenszám: $ 939.88M $ 939.88M $ 939.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 939.88M $ 939.88M $ 939.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 241.65K $ 241.65K $ 241.65K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00025711 $ 0.00025711 $ 0.00025711 További tudnivalók a(z) SOL DRIP (DRIP) áráról

SOL DRIP (DRIP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SOL DRIP (DRIP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRIP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DRIP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DRIP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRIP token élő árfolyamát!

DRIP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRIP kapcsán? DRIP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DRIP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!