Sock Inu (SINU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sock Inu (SINU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sock Inu (SINU) tokennel kapcsolatos információk Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe. Hivatalos webhely: https://www.sockinu.com/ Vásárolj most SINU tokent!

Sock Inu (SINU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sock Inu (SINU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 170.15K $ 170.15K $ 170.15K Teljes tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 170.15K $ 170.15K $ 170.15K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017016 $ 0.00017016 $ 0.00017016 További tudnivalók a(z) Sock Inu (SINU) áráról

Sock Inu (SINU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sock Inu (SINU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SINU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SINU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SINU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SINU token élő árfolyamát!

SINU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SINU kapcsán? SINU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SINU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!