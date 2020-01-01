Social Edge (SEDGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Social Edge (SEDGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Social Edge (SEDGE) tokennel kapcsolatos információk Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Hivatalos webhely: https://sedgeai.com Fehér könyv: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Vásárolj most SEDGE tokent!

Social Edge (SEDGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Social Edge (SEDGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.22K $ 20.22K $ 20.22K Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.22K $ 20.22K $ 20.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.856294 $ 0.856294 $ 0.856294 Minden idők mélypontja: $ 0.01017587 $ 0.01017587 $ 0.01017587 Jelenlegi ár: $ 0.02021502 $ 0.02021502 $ 0.02021502 További tudnivalók a(z) Social Edge (SEDGE) áráról

Social Edge (SEDGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Social Edge (SEDGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEDGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SEDGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SEDGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEDGE token élő árfolyamát!

