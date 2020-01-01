SNOR (SNOR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SNOR (SNOR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SNOR (SNOR) tokennel kapcsolatos információk Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement. Hivatalos webhely: https://snor.ai/ Vásárolj most SNOR tokent!

SNOR (SNOR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SNOR (SNOR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.08K $ 44.08K $ 44.08K Teljes tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.08K $ 44.08K $ 44.08K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SNOR (SNOR) áráról

SNOR (SNOR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SNOR (SNOR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNOR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNOR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNOR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNOR token élő árfolyamát!

SNOR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SNOR kapcsán? SNOR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SNOR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

