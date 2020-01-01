Snook (SNK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Snook (SNK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Snook (SNK) tokennel kapcsolatos információk Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Hivatalos webhely: https://www.snook.gg/ Fehér könyv: https://whitepaper.playsnook.com/ Vásárolj most SNK tokent!

Snook (SNK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Snook (SNK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 75.20K $ 75.20K $ 75.20K Teljes tokenszám: $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 111.22K $ 111.22K $ 111.22K Minden idők csúcspontja: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minden idők mélypontja: $ 0.00130264 $ 0.00130264 $ 0.00130264 Jelenlegi ár: $ 0.00288934 $ 0.00288934 $ 0.00288934 További tudnivalók a(z) Snook (SNK) áráról

Snook (SNK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Snook (SNK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNK token élő árfolyamát!

SNK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SNK kapcsán? SNK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SNK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

