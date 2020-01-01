Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatai

Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Smoovie Phone (SP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Smoovie Phone (SP) tokennel kapcsolatos információk

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Hivatalos webhely:
https://smooviephone.com/
Fehér könyv:
https://smooviephone.com/tokenomics

Smoovie Phone (SP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Smoovie Phone (SP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 36.86K
$ 36.86K$ 36.86K
Teljes tokenszám:
$ 42.07K
$ 42.07K$ 42.07K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 42.07K
$ 42.07K$ 42.07K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 36.86K
$ 36.86K$ 36.86K
Minden idők csúcspontja:
$ 126.94
$ 126.94$ 126.94
Minden idők mélypontja:
$ 0.74026
$ 0.74026$ 0.74026
Jelenlegi ár:
$ 0.876136
$ 0.876136$ 0.876136

Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SP token élő árfolyamát!

SP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SP kapcsán? SP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.