Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Smoovie Phone (SP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Smoovie Phone (SP) tokennel kapcsolatos információk $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Hivatalos webhely: https://smooviephone.com/ Fehér könyv: https://smooviephone.com/tokenomics Vásárolj most SP tokent!

Smoovie Phone (SP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Smoovie Phone (SP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.86K $ 36.86K $ 36.86K Teljes tokenszám: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Keringésben lévő tokenszám: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.86K $ 36.86K $ 36.86K Minden idők csúcspontja: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Minden idők mélypontja: $ 0.74026 $ 0.74026 $ 0.74026 Jelenlegi ár: $ 0.876136 $ 0.876136 $ 0.876136 További tudnivalók a(z) Smoovie Phone (SP) áráról

Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Smoovie Phone (SP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SP token élő árfolyamát!

SP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SP kapcsán? SP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!