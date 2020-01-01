SMARDEX USDN (USDN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SMARDEX USDN (USDN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SMARDEX USDN (USDN) tokennel kapcsolatos információk USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Hivatalos webhely: https://smardex.io/usdn Vásárolj most USDN tokent!

Piaci tőkeérték: $ 3.87M
Teljes tokenszám: $ 3.86M
Keringésben lévő tokenszám: $ 3.86M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.87M
Minden idők csúcspontja: $ 1.034
Minden idők mélypontja: $ 0.95378
Jelenlegi ár: $ 1.0

SMARDEX USDN (USDN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SMARDEX USDN (USDN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDN token élő árfolyamát!

USDN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDN kapcsán? USDN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

