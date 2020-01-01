SMACKM (SMACKM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SMACKM (SMACKM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SMACKM (SMACKM) tokennel kapcsolatos információk $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Hivatalos webhely: https://smackm.io/ Fehér könyv: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 Vásárolj most SMACKM tokent!

SMACKM (SMACKM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SMACKM (SMACKM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 565.46K $ 565.46K $ 565.46K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 693.20K $ 693.20K $ 693.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 Minden idők mélypontja: $ 0.00029742 $ 0.00029742 $ 0.00029742 Jelenlegi ár: $ 0.00069321 $ 0.00069321 $ 0.00069321 További tudnivalók a(z) SMACKM (SMACKM) áráról

SMACKM (SMACKM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SMACKM (SMACKM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SMACKM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SMACKM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SMACKM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SMACKM token élő árfolyamát!

SMACKM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SMACKM kapcsán? SMACKM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SMACKM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

