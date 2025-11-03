TőzsdeDEX+
A(z) élő Slap cat ár ma 0.00001588 USD. Kövesd nyomon a(z) SLAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Slap cat ár ma 0.00001588 USD. Kövesd nyomon a(z) SLAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SLAP

SLAP árinformációk

Mi a(z) SLAP

SLAP hivatalos webhely

SLAP tokenomikai adatai

SLAP árelőrejelzés

Slap cat Logó

Slap cat Ár (SLAP)

Nem listázott

1 SLAP-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Slap cat (SLAP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:10:52 (UTC+8)

Slap cat (SLAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00062879
$ 0.00062879$ 0.00062879

$ 0.00000998
$ 0.00000998$ 0.00000998

--

--

+3.71%

+3.71%

Slap cat (SLAP) valós idejű ár: $0.00001588. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLAP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00062879, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000998 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLAP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +3.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Slap cat (SLAP) piaci információk

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

997.65M
997.65M 997.65M

997,646,240.684543
997,646,240.684543 997,646,240.684543

A(z) Slap cat jelenlegi piaci plafonja $ 15.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLAP keringésben lévő tokenszáma 997.65M, és a teljes tokenszám 997646240.684543. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.84K.

Slap cat (SLAP) árelőzmények USD

A(z) Slap catUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Slap cat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000015199.
A(z) Slap cat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000025991.
A(z) Slap cat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000015199-9.57%
60 nap$ -0.0000025991-16.36%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Slap cat (SLAP)

Slap Cat is more than just a cat that slaps it’s the next big memecoin on Solana. A project built around fun, community, and a shared love for cats. With its unique meme and inspiring art, Slap Cat brings people together through a common passion for felines and the deep desire to secretly deliver a slap to those who deserve it!

Launched on Solana, Slap Cat is poised to rise to the top, backed by a vibrant community that thrives on humor, kindness, and, of course, the irresistible charm of a cat with attitude.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Slap cat (SLAP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Slap cat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Slap cat (SLAP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Slap cat (SLAP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Slap cat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Slap cat árelőrejelzését most!

SLAP helyi valutákra

Slap cat (SLAP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Slap cat (SLAP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SLAP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Slap cat (SLAP)

Mennyit ér ma a(z) Slap cat (SLAP)?
A(z) élő SLAP ár a(z) USD esetében 0.00001588 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SLAP ára a(z) USD esetében?
A(z) SLAP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001588. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Slap cat piaci plafonja?
A(z) SLAP piaci plafonja $ 15.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SLAP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SLAP keringésben lévő tokenszáma 997.65M USD.
Mi volt a(z) SLAP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SLAP mindenkori legmagasabb ára 0.00062879 USD.
Mi volt a(z) SLAP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SLAP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000998 USD.
Mekkora a(z) SLAP kereskedési volumene?
A(z) SLAP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SLAP ára emelkedni fog idén?
A(z) SLAP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SLAP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:10:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

