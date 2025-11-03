Slap cat (SLAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00062879$ 0.00062879 $ 0.00062879 Legalacsonyabb ár $ 0.00000998$ 0.00000998 $ 0.00000998 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +3.71% Árváltozás (7D) +3.71%

Slap cat (SLAP) valós idejű ár: $0.00001588. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLAP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00062879, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000998 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLAP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +3.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Slap cat (SLAP) piaci információk

Piaci érték $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Forgalomban lévő készlet 997.65M 997.65M 997.65M Teljes tokenszám 997,646,240.684543 997,646,240.684543 997,646,240.684543

A(z) Slap cat jelenlegi piaci plafonja $ 15.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLAP keringésben lévő tokenszáma 997.65M, és a teljes tokenszám 997646240.684543. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.84K.