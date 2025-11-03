Slap (SLAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00192179$ 0.00192179 $ 0.00192179 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.27% Árváltozás (1D) -6.57% Árváltozás (7D) -18.94% Árváltozás (7D) -18.94%

Slap (SLAP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLAP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00192179, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLAP változása a következő volt: -0.27% az elmúlt órában, -6.57% az elmúlt 24 órában, és -18.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Slap (SLAP) piaci információk

Piaci érték $ 281.88K$ 281.88K $ 281.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 281.88K$ 281.88K $ 281.88K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Slap jelenlegi piaci plafonja $ 281.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLAP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 281.88K.