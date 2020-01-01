Slam (SLAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Slam (SLAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Slam (SLAM) tokennel kapcsolatos információk A revolutionary ecosystem powered by a DeFi Casino, Advanced Charts App, Swap Platform. Slam Token has delivered 4 working products in just one month. Slam Charts: The Only Charts App for BSC With Slam Charts, you are able to see each token’s market cap data & Lp amount; both for v1 and for v2. Keep track of your favorite tokens and enjoy the simplicity. You can easily search & track BSC tokens, keep track of 4 wallets simultaneously, calculate tokens worth in USD & crypto currencies. Last but not least, you can add any token or whale wallet to your watchlist to receive push notifications for big buys/sells with the new “Whale Radar” feature! Slam Swap: Most User Friendly Swap Platform of BSC Slam Swap will automatically detect the version you should use for a specific token to get the best price. In addition to that, Slam Swap adjusts the correct slippage for you! (There are currently +30 tokens that have this feature but more will be added in the future). SlamSwap has the potential to be the next big DEX. Slam Vegas: Future of Crypto Gambling A sophisticated crypto casino with live dealers and over 100 games. Slam Vegas will have blackjack, roulette and baccarat with live dealers, slot games and live games (such as Crazy Time etc.) in our lobby. Slam Crash Our OG crash game is now moved to a new domain and it’s separated from Slam Vegas completely. You will now be able to deposit and withdraw BNB or $SLAM to play the crash game. (New tokens will be added on a regular basis) In the new version of the game, there will be features only available for SLAM holders. Slam Token aims to stand apart from the crowd by building new utilities that benefits the BSC community. Hivatalos webhely: https://slamtoken.com/ Vásárolj most SLAM tokent!

Slam (SLAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Slam (SLAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Teljes tokenszám: $ 755.00B $ 755.00B $ 755.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 345.53B $ 345.53B $ 345.53B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.90B $ 62.90B $ 62.90B Minden idők csúcspontja: $ 0.893592 $ 0.893592 $ 0.893592 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.082278 $ 0.082278 $ 0.082278 További tudnivalók a(z) Slam (SLAM) áráról

Slam (SLAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Slam (SLAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SLAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SLAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SLAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SLAM token élő árfolyamát!

SLAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SLAM kapcsán? SLAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SLAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

