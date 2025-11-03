Skyops (SKYOPS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +1.41% Árváltozás (7D) +1.41%

Skyops (SKYOPS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKYOPS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKYOPS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00204963, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKYOPS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Skyops (SKYOPS) piaci információk

Piaci érték $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Forgalomban lévő készlet 67.26M 67.26M 67.26M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Skyops jelenlegi piaci plafonja $ 19.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKYOPS keringésben lévő tokenszáma 67.26M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.69K.