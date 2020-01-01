Skyhash (SKH) tokenomikai adatai

Skyhash (SKH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Skyhash (SKH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Skyhash (SKH) tokennel kapcsolatos információk

Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.

Hivatalos webhely:
https://skyhash.app/
Fehér könyv:
https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf

Skyhash (SKH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Skyhash (SKH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 400.26K
$ 400.26K$ 400.26K
Teljes tokenszám:
$ 99.00M
$ 99.00M$ 99.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.554563
$ 0.554563$ 0.554563
Minden idők mélypontja:
$ 0.01519399
$ 0.01519399$ 0.01519399
Jelenlegi ár:
$ 0.02029971
$ 0.02029971$ 0.02029971

Skyhash (SKH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Skyhash (SKH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SKH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SKH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKH token élő árfolyamát!

SKH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKH kapcsán? SKH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.