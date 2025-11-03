SkyAI (SKYAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01726855 24h alacsony $ 0.02010943 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.09237 Legalacsonyabb ár $ 0.01433298 Árváltozás (1H) -1.86% Árváltozás (1D) -12.03% Árváltozás (7D) -29.80%

SkyAI (SKYAI) valós idejű ár: $0.01727343. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKYAI legalacsonyabb ára $ 0.01726855, legmagasabb ára pedig $ 0.02010943 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKYAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.09237, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01433298 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKYAI változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -12.03% az elmúlt 24 órában, és -29.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SkyAI (SKYAI) piaci információk

Piaci érték $ 17.32M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 17.32M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) SkyAI jelenlegi piaci plafonja $ 17.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKYAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.32M.