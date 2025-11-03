TőzsdeDEX+
A(z) élő Skully ár ma 0.00006763 USD. Kövesd nyomon a(z) SKULLY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SKULLY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SKULLY

SKULLY árinformációk

Mi a(z) SKULLY

SKULLY fehér könyv

SKULLY hivatalos webhely

SKULLY tokenomikai adatai

SKULLY árelőrejelzés

Skully Ár (SKULLY)

Nem listázott

1 SKULLY-USD élő ár:

-33.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Skully (SKULLY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:31:02 (UTC+8)

Skully (SKULLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00006597
24h alacsony
$ 0.0001027
24h magas

$ 0.00006597
$ 0.0001027
$ 0.00021932
$ 0.00006597
-1.80%

-33.63%

-50.03%

-50.03%

Skully (SKULLY) valós idejű ár: $0.00006763. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKULLY legalacsonyabb ára $ 0.00006597, legmagasabb ára pedig $ 0.0001027 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKULLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00021932, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006597 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKULLY változása a következő volt: -1.80% az elmúlt órában, -33.63% az elmúlt 24 órában, és -50.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Skully (SKULLY) piaci információk

$ 52.66K
--
$ 66.18K
778.56M
978,558,324.0
A(z) Skully jelenlegi piaci plafonja $ 52.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKULLY keringésben lévő tokenszáma 778.56M, és a teljes tokenszám 978558324.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 66.18K.

Skully (SKULLY) árelőzmények USD

A(z) SkullyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Skully USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000430538.
A(z) Skully USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Skully USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-33.63%
30 nap$ -0.0000430538-63.66%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Skully (SKULLY)

$SKULLY is a deflationary, gainful token brought to you by Necro League.

Its only purpose is to reward token holders and strengthen the Necro League ecosystem.

Staking with min 100% APR + you get rewarded in numerous partner tokens as well!

Multiple, smart built-in burning methods to keep value in the long run.

In addition, you'll be able to use it to upgrade your Necro League NFTs (Tireless Workers), including their earning capabilities.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Skully (SKULLY) Erőforrás

Skully árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Skully (SKULLY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Skully (SKULLY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Skully rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Skully árelőrejelzését most!

SKULLY helyi valutákra

Skully (SKULLY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Skully (SKULLY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SKULLY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Skully (SKULLY)

Mennyit ér ma a(z) Skully (SKULLY)?
A(z) élő SKULLY ár a(z) USD esetében 0.00006763 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SKULLY ára a(z) USD esetében?
A(z) SKULLY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00006763. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Skully piaci plafonja?
A(z) SKULLY piaci plafonja $ 52.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SKULLY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SKULLY keringésben lévő tokenszáma 778.56M USD.
Mi volt a(z) SKULLY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SKULLY mindenkori legmagasabb ára 0.00021932 USD.
Mi volt a(z) SKULLY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SKULLY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006597 USD.
Mekkora a(z) SKULLY kereskedési volumene?
A(z) SKULLY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SKULLY ára emelkedni fog idén?
A(z) SKULLY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SKULLY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:31:02 (UTC+8)

Skully (SKULLY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

