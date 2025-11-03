Skully (SKULLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00006597 24h alacsony $ 0.0001027 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00021932 Legalacsonyabb ár $ 0.00006597 Árváltozás (1H) -1.80% Árváltozás (1D) -33.63% Árváltozás (7D) -50.03%

Skully (SKULLY) valós idejű ár: $0.00006763. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKULLY legalacsonyabb ára $ 0.00006597, legmagasabb ára pedig $ 0.0001027 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKULLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00021932, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006597 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKULLY változása a következő volt: -1.80% az elmúlt órában, -33.63% az elmúlt 24 órában, és -50.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Skully (SKULLY) piaci információk

Piaci érték $ 52.66K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 66.18K Forgalomban lévő készlet 778.56M Teljes tokenszám 978,558,324.0

A(z) Skully jelenlegi piaci plafonja $ 52.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKULLY keringésben lévő tokenszáma 778.56M, és a teljes tokenszám 978558324.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 66.18K.