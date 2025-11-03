Skull of Pepe Token (SKOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00566994 24h alacsony $ 0.00570209 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.142385 Legalacsonyabb ár $ 0.0055246 Árváltozás (1H) +0.03% Árváltozás (1D) -0.07% Árváltozás (7D) -5.28%

Skull of Pepe Token (SKOP) valós idejű ár: $0.00567967. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKOP legalacsonyabb ára $ 0.00566994, legmagasabb ára pedig $ 0.00570209 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.142385, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0055246 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKOP változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, -0.07% az elmúlt 24 órában, és -5.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Skull of Pepe Token (SKOP) piaci információk

Piaci érték $ 851.80K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 851.80K Forgalomban lévő készlet 150.00M Teljes tokenszám 150,000,000.0

A(z) Skull of Pepe Token jelenlegi piaci plafonja $ 851.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKOP keringésben lévő tokenszáma 150.00M, és a teljes tokenszám 150000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 851.80K.