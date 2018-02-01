Skrumble Network (SKM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Skrumble Network (SKM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Skrumble Network (SKM) tokennel kapcsolatos információk With Skrumble Network, we're currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network's mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we'll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. Hivatalos webhely: https://skrumble.network Fehér könyv: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf

Skrumble Network (SKM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Skrumble Network (SKM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 40.11K $ 40.11K $ 40.11K Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.10K $ 57.10K $ 57.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.110396 $ 0.110396 $ 0.110396 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Skrumble Network (SKM) áráról

Skrumble Network (SKM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Skrumble Network (SKM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKM token élő árfolyamát!

SKM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKM kapcsán? SKM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

