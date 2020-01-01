Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Skibidi Toilet (SKBDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Skibidi Toilet (SKBDI) tokennel kapcsolatos információk The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Skibidi Toilet (SKBDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Teljes tokenszám: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Minden idők csúcspontja: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Minden idők mélypontja: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Jelenlegi ár: $ 0.04008324 $ 0.04008324 $ 0.04008324 További tudnivalók a(z) Skibidi Toilet (SKBDI) áráról

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKBDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKBDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKBDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKBDI token élő árfolyamát!

SKBDI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKBDI kapcsán? SKBDI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

