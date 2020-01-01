Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokennel kapcsolatos információk Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Hivatalos webhely: https://skibidi.cool/ Vásárolj most SKIBIDI tokent!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.34K $ 14.34K $ 14.34K Teljes tokenszám: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.34K $ 14.34K $ 14.34K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) áráról

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKIBIDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKIBIDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKIBIDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKIBIDI token élő árfolyamát!

SKIBIDI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKIBIDI kapcsán? SKIBIDI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SKIBIDI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

