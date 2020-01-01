Skey Network (SKEY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Skey Network (SKEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Skey Network (SKEY) tokennel kapcsolatos információk Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge. Hivatalos webhely: https://skey.network/ Vásárolj most SKEY tokent!

Skey Network (SKEY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Skey Network (SKEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 750.15M $ 750.15M $ 750.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Minden idők csúcspontja: $ 0.55817 $ 0.55817 $ 0.55817 Minden idők mélypontja: $ 0.00705314 $ 0.00705314 $ 0.00705314 Jelenlegi ár: $ 0.00998498 $ 0.00998498 $ 0.00998498 További tudnivalók a(z) Skey Network (SKEY) áráról

Skey Network (SKEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Skey Network (SKEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKEY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKEY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKEY token élő árfolyamát!

SKEY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKEY kapcsán? SKEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SKEY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

