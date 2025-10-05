SKAINET (SKAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000307 $ 0.0000307 $ 0.0000307 24h alacsony $ 0.00003154 $ 0.00003154 $ 0.00003154 24h magas 24h alacsony $ 0.0000307$ 0.0000307 $ 0.0000307 24h magas $ 0.00003154$ 0.00003154 $ 0.00003154 Minden idők csúcspontja $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Legalacsonyabb ár $ 0.00002162$ 0.00002162 $ 0.00002162 Árváltozás (1H) -0.73% Árváltozás (1D) -1.94% Árváltozás (7D) +15.09% Árváltozás (7D) +15.09%

SKAINET (SKAI) valós idejű ár: $0.00003065. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKAI legalacsonyabb ára $ 0.0000307, legmagasabb ára pedig $ 0.00003154 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.0089911, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002162 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKAI változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, -1.94% az elmúlt 24 órában, és +15.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SKAINET (SKAI) piaci információk

Piaci érték $ 30.71K$ 30.71K $ 30.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 30.71K$ 30.71K $ 30.71K Forgalomban lévő készlet 999.86M 999.86M 999.86M Teljes tokenszám 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

A(z) SKAINET jelenlegi piaci plafonja $ 30.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKAI keringésben lévő tokenszáma 999.86M, és a teljes tokenszám 999858474.332857. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.71K.