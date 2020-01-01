SizeChat (SIZE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SizeChat (SIZE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SizeChat (SIZE) tokennel kapcsolatos információk SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders. Hivatalos webhely: https://size.chat Vásárolj most SIZE tokent!

SizeChat (SIZE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SizeChat (SIZE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.69K $ 14.69K $ 14.69K Teljes tokenszám: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 899.89M $ 899.89M $ 899.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.31K $ 16.31K $ 16.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.0027345 $ 0.0027345 $ 0.0027345 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SizeChat (SIZE) áráról

SizeChat (SIZE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SizeChat (SIZE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIZE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIZE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIZE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIZE token élő árfolyamát!

