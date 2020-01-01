SIZE (SIZE) tokenomikai adatai
SIZE (SIZE) tokennel kapcsolatos információk
Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets.
Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth.
In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.
SIZE (SIZE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SIZE (SIZE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) SIZE (SIZE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIZE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SIZE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SIZE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIZE token élő árfolyamát!
SIZE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SIZE kapcsán? SIZE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.