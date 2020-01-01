SIZE (SIZE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SIZE (SIZE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SIZE (SIZE) tokennel kapcsolatos információk Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape. Hivatalos webhely: https://sizecoin.xyz/ Vásárolj most SIZE tokent!

SIZE (SIZE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SIZE (SIZE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 254.82K $ 254.82K $ 254.82K Teljes tokenszám: $ 973.21M $ 973.21M $ 973.21M Keringésben lévő tokenszám: $ 973.21M $ 973.21M $ 973.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 254.82K $ 254.82K $ 254.82K Minden idők csúcspontja: $ 0.02052368 $ 0.02052368 $ 0.02052368 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026183 $ 0.00026183 $ 0.00026183 További tudnivalók a(z) SIZE (SIZE) áráról

SIZE (SIZE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SIZE (SIZE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIZE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIZE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIZE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIZE token élő árfolyamát!

SIZE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SIZE kapcsán? SIZE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SIZE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

