Siyana (SYYN) árinformáció (USD)

Siyana (SYYN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SYYN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SYYN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SYYN változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -3.63% az elmúlt 24 órában, és -19.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Siyana (SYYN) piaci információk

A(z) Siyana jelenlegi piaci plafonja $ 358.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SYYN keringésben lévő tokenszáma 87.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 411.67K.