SIMPS ON SOL (SIMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00107703 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -14.46%

SIMPS ON SOL (SIMP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SIMP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SIMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00107703, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SIMP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -14.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SIMPS ON SOL (SIMP) piaci információk

Piaci érték $ 7.92K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.92K Forgalomban lévő készlet 999.97M Teljes tokenszám 999,965,141.725941

A(z) SIMPS ON SOL jelenlegi piaci plafonja $ 7.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SIMP keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999965141.725941. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.92K.