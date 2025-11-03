TőzsdeDEX+
A(z) élő SIMPS ON SOL ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SIMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SIMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SIMPS ON SOL ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SIMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SIMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SIMP

SIMP árinformációk

Mi a(z) SIMP

SIMP hivatalos webhely

SIMP tokenomikai adatai

SIMP árelőrejelzés

SIMPS ON SOL (SIMP) árinformáció (USD)

SIMPS ON SOL (SIMP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SIMP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SIMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00107703, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SIMP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -14.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SIMPS ON SOL (SIMP) piaci információk

A(z) SIMPS ON SOL jelenlegi piaci plafonja $ 7.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SIMP keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999965141.725941. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.92K.

SIMPS ON SOL (SIMP) árelőzmények USD

A(z) SIMPS ON SOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SIMPS ON SOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SIMPS ON SOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SIMPS ON SOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-31.67%
60 nap$ 0-58.97%
90 nap$ 0--

Mi a(z) SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SIMPS ON SOL (SIMP) Erőforrás

Hivatalos webhely

SIMPS ON SOL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SIMPS ON SOL (SIMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SIMPS ON SOL (SIMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SIMPS ON SOL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SIMPS ON SOL árelőrejelzését most!

SIMP helyi valutákra

SIMPS ON SOL (SIMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SIMPS ON SOL (SIMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SIMP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SIMPS ON SOL (SIMP)

Mennyit ér ma a(z) SIMPS ON SOL (SIMP)?
A(z) élő SIMP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SIMP ára a(z) USD esetében?
A(z) SIMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SIMPS ON SOL piaci plafonja?
A(z) SIMP piaci plafonja $ 7.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SIMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SIMP keringésben lévő tokenszáma 999.97M USD.
Mi volt a(z) SIMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SIMP mindenkori legmagasabb ára 0.00107703 USD.
Mi volt a(z) SIMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SIMP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SIMP kereskedési volumene?
A(z) SIMP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SIMP ára emelkedni fog idén?
A(z) SIMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SIMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:10:32 (UTC+8)

SIMPS ON SOL (SIMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

