Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Silent Pass (SP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Silent Pass (SP) tokennel kapcsolatos információk

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

Silent Pass (SP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Silent Pass (SP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Silent Pass (SP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Silent Pass (SP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SP token élő árfolyamát!


Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.