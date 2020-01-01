Silent Pass (SP) tokenomikai adatai
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
Silent Pass (SP) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Silent Pass (SP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Silent Pass (SP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Silent Pass (SP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SP token élő árfolyamát!
SP árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SP kapcsán? SP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
