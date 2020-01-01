Silent Pass (SP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Silent Pass (SP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Silent Pass (SP) tokennel kapcsolatos információk Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem." Hivatalos webhely: https://silentpass.io/ Vásárolj most SP tokent!

Silent Pass (SP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Silent Pass (SP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.73K $ 56.73K $ 56.73K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 899.81M $ 899.81M $ 899.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.05K $ 63.05K $ 63.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00013783 $ 0.00013783 $ 0.00013783 Minden idők mélypontja: $ 0.00005782 $ 0.00005782 $ 0.00005782 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Silent Pass (SP) áráról

Silent Pass (SP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Silent Pass (SP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SP token élő árfolyamát!

