Silent Pass Ár (SP)
-1.58%
+0.08%
+0.96%
+0.96%
Silent Pass (SP) valós idejű ár: $0.0000671. Az elmúlt 24 órában, a(z)SP legalacsonyabb ára $ 0.00006632, legmagasabb ára pedig $ 0.00006933 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005782 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SP változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és +0.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Silent Pass jelenlegi piaci plafonja $ 60.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SP keringésben lévő tokenszáma 899.81M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 67.20K.
A(z) Silent PassUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Silent Pass USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000030017.
A(z) Silent Pass USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000048813.
A(z) Silent Pass USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00001875147317763642.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+0.08%
|30 nap
|$ +0.0000030017
|+4.47%
|60 nap
|$ +0.0000048813
|+7.27%
|90 nap
|$ -0.00001875147317763642
|-21.84%
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) Silent Pass (SP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Silent Pass (SP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Silent Pass rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Silent Pass árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Silent Pass (SP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SP token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-05 21:29:00
|Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.