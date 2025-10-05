Silent Pass (SP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00006632 $ 0.00006632 $ 0.00006632 24h alacsony $ 0.00006933 $ 0.00006933 $ 0.00006933 24h magas 24h alacsony $ 0.00006632$ 0.00006632 $ 0.00006632 24h magas $ 0.00006933$ 0.00006933 $ 0.00006933 Minden idők csúcspontja $ 0.00013783$ 0.00013783 $ 0.00013783 Legalacsonyabb ár $ 0.00005782$ 0.00005782 $ 0.00005782 Árváltozás (1H) -1.58% Árváltozás (1D) +0.08% Árváltozás (7D) +0.96% Árváltozás (7D) +0.96%

Silent Pass (SP) valós idejű ár: $0.0000671. Az elmúlt 24 órában, a(z)SP legalacsonyabb ára $ 0.00006632, legmagasabb ára pedig $ 0.00006933 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005782 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SP változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és +0.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Silent Pass (SP) piaci információk

Piaci érték $ 60.46K$ 60.46K $ 60.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 67.20K$ 67.20K $ 67.20K Forgalomban lévő készlet 899.81M 899.81M 899.81M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Silent Pass jelenlegi piaci plafonja $ 60.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SP keringésben lévő tokenszáma 899.81M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 67.20K.