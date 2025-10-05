A(z) élő Silent Pass ár ma 0.0000671 USD. Kövesd nyomon a(z) SP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Silent Pass ár ma 0.0000671 USD. Kövesd nyomon a(z) SP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Silent Pass Logó

Silent Pass Ár (SP)

Nem listázott

1 SP-USD élő ár:

0.00%1D
Silent Pass (SP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:32:18 (UTC+8)

Silent Pass (SP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-1.58%

+0.08%

+0.96%

+0.96%

Silent Pass (SP) valós idejű ár: $0.0000671. Az elmúlt 24 órában, a(z)SP legalacsonyabb ára $ 0.00006632, legmagasabb ára pedig $ 0.00006933 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005782 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SP változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és +0.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Silent Pass (SP) piaci információk

A(z) Silent Pass jelenlegi piaci plafonja $ 60.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SP keringésben lévő tokenszáma 899.81M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 67.20K.

Silent Pass (SP) árelőzmények USD

A(z) Silent PassUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Silent Pass USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000030017.
A(z) Silent Pass USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000048813.
A(z) Silent Pass USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00001875147317763642.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.08%
30 nap$ +0.0000030017+4.47%
60 nap$ +0.0000048813+7.27%
90 nap$ -0.00001875147317763642-21.84%

Mi a(z) Silent Pass (SP)

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Silent Pass (SP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Silent Pass árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Silent Pass (SP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Silent Pass (SP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Silent Pass rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Silent Pass árelőrejelzését most!

SP helyi valutákra

Silent Pass (SP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Silent Pass (SP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Silent Pass (SP)

Mennyit ér ma a(z) Silent Pass (SP)?
A(z) élő SP ár a(z) USD esetében 0.0000671 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SP ára a(z) USD esetében?
A(z) SP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000671. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Silent Pass piaci plafonja?
A(z) SP piaci plafonja $ 60.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SP keringésben lévő tokenszáma 899.81M USD.
Mi volt a(z) SP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SP mindenkori legmagasabb ára 0.00013783 USD.
Mi volt a(z) SP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005782 USD.
Mekkora a(z) SP kereskedési volumene?
A(z) SP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SP ára emelkedni fog idén?
A(z) SP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:32:18 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.