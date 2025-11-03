Silensio (SILEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +7.80% Árváltozás (7D) +7.80%

Silensio (SILEN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SILEN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SILEN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00154914, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SILEN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +7.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Silensio (SILEN) piaci információk

Piaci érték $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Forgalomban lévő készlet 926.66M 926.66M 926.66M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Silensio jelenlegi piaci plafonja $ 11.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SILEN keringésben lévő tokenszáma 926.66M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.10K.