TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Sigma Music ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Sigma Music ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FAN

FAN árinformációk

Mi a(z) FAN

FAN hivatalos webhely

FAN tokenomikai adatai

FAN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sigma Music Logó

Sigma Music Ár (FAN)

Nem listázott

1 FAN-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Sigma Music (FAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:10:05 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.46%

-5.46%

Sigma Music (FAN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FAN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FAN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FAN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -5.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sigma Music (FAN) piaci információk

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

--
----

$ 23.48K
$ 23.48K$ 23.48K

658.34M
658.34M 658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042 999,936,196.107042

A(z) Sigma Music jelenlegi piaci plafonja $ 15.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FAN keringésben lévő tokenszáma 658.34M, és a teljes tokenszám 999936196.107042. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.48K.

Sigma Music (FAN) árelőzmények USD

A(z) Sigma MusicUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Sigma Music USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sigma Music USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sigma Music USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-48.51%
60 nap$ 0-41.58%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sigma Music (FAN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sigma Music árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sigma Music (FAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sigma Music (FAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sigma Music rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sigma Music árelőrejelzését most!

FAN helyi valutákra

Sigma Music (FAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sigma Music (FAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sigma Music (FAN)

Mennyit ér ma a(z) Sigma Music (FAN)?
A(z) élő FAN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FAN ára a(z) USD esetében?
A(z) FAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sigma Music piaci plafonja?
A(z) FAN piaci plafonja $ 15.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FAN keringésben lévő tokenszáma 658.34M USD.
Mi volt a(z) FAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FAN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FAN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FAN kereskedési volumene?
A(z) FAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FAN ára emelkedni fog idén?
A(z) FAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:10:05 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,789.96
$107,789.96$107,789.96

-2.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.60
$3,732.60$3,732.60

-3.13%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.70
$176.70$176.70

-3.85%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0471
$1.0471$1.0471

-17.02%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.60
$3,732.60$3,732.60

-3.13%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,789.96
$107,789.96$107,789.96

-2.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.70
$176.70$176.70

-3.85%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4248
$2.4248$2.4248

-3.00%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0471
$1.0471$1.0471

-17.02%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06660
$0.06660$0.06660

+566.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0234
$0.0234$0.0234

-91.89%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05554
$0.05554$0.05554

+0.57%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06660
$0.06660$0.06660

+566.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0004547
$0.0004547$0.0004547

+127.35%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006632
$0.00006632$0.00006632

+81.15%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000412
$0.0000412$0.0000412

+63.49%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000846
$0.000000000846$0.000000000846

+94.48%