A(z) élő Sigma bnb USD ár ma 0.999717 USD. Kövesd nyomon a(z) BNBUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNBUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Sigma bnb USD ár ma 0.999717 USD. Kövesd nyomon a(z) BNBUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNBUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BNBUSD

BNBUSD árinformációk

Mi a(z) BNBUSD

BNBUSD hivatalos webhely

BNBUSD tokenomikai adatai

BNBUSD árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sigma bnb USD Logó

Sigma bnb USD Ár (BNBUSD)

Nem listázott

1 BNBUSD-USD élő ár:

$0.999653
$0.999653$0.999653
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Sigma bnb USD (BNBUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:30:17 (UTC+8)

Sigma bnb USD (BNBUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.999404
$ 0.999404$ 0.999404
24h alacsony
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24h magas

$ 0.999404
$ 0.999404$ 0.999404

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.998475
$ 0.998475$ 0.998475

-0.01%

+0.03%

-0.01%

-0.01%

Sigma bnb USD (BNBUSD) valós idejű ár: $0.999717. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNBUSD legalacsonyabb ára $ 0.999404, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNBUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.009, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.998475 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNBUSD változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +0.03% az elmúlt 24 órában, és -0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sigma bnb USD (BNBUSD) piaci információk

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

2.08M
2.08M 2.08M

2,076,710.180348152
2,076,710.180348152 2,076,710.180348152

A(z) Sigma bnb USD jelenlegi piaci plafonja $ 2.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNBUSD keringésben lévő tokenszáma 2.08M, és a teljes tokenszám 2076710.180348152. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.08M.

Sigma bnb USD (BNBUSD) árelőzmények USD

A(z) Sigma bnb USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00030904.
A(z) Sigma bnb USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006681108.
A(z) Sigma bnb USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sigma bnb USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00030904+0.03%
30 nap$ -0.0006681108-0.06%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Sigma bnb USD (BNBUSD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sigma bnb USD (BNBUSD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sigma bnb USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sigma bnb USD (BNBUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sigma bnb USD (BNBUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sigma bnb USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sigma bnb USD árelőrejelzését most!

BNBUSD helyi valutákra

Sigma bnb USD (BNBUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sigma bnb USD (BNBUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BNBUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sigma bnb USD (BNBUSD)

Mennyit ér ma a(z) Sigma bnb USD (BNBUSD)?
A(z) élő BNBUSD ár a(z) USD esetében 0.999717 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BNBUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) BNBUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.999717. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sigma bnb USD piaci plafonja?
A(z) BNBUSD piaci plafonja $ 2.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BNBUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BNBUSD keringésben lévő tokenszáma 2.08M USD.
Mi volt a(z) BNBUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BNBUSD mindenkori legmagasabb ára 1.009 USD.
Mi volt a(z) BNBUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BNBUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.998475 USD.
Mekkora a(z) BNBUSD kereskedési volumene?
A(z) BNBUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BNBUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) BNBUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BNBUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:30:17 (UTC+8)

Sigma bnb USD (BNBUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

