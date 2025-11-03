Sigma bnb USD (BNBUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.999404 $ 0.999404 $ 0.999404 24h alacsony $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24h magas 24h alacsony $ 0.999404$ 0.999404 $ 0.999404 24h magas $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Minden idők csúcspontja $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Legalacsonyabb ár $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +0.03% Árváltozás (7D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.01%

Sigma bnb USD (BNBUSD) valós idejű ár: $0.999717. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNBUSD legalacsonyabb ára $ 0.999404, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNBUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.009, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.998475 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNBUSD változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +0.03% az elmúlt 24 órában, és -0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sigma bnb USD (BNBUSD) piaci információk

Piaci érték $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Forgalomban lévő készlet 2.08M 2.08M 2.08M Teljes tokenszám 2,076,710.180348152 2,076,710.180348152 2,076,710.180348152

A(z) Sigma bnb USD jelenlegi piaci plafonja $ 2.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNBUSD keringésben lévő tokenszáma 2.08M, és a teljes tokenszám 2076710.180348152. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.08M.