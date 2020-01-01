Shytoshi Kusama (SHY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shytoshi Kusama (SHY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shytoshi Kusama (SHY) tokennel kapcsolatos információk A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Hivatalos webhely: https://shycoincto.com/ Vásárolj most SHY tokent!

Shytoshi Kusama (SHY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shytoshi Kusama (SHY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 882.02K $ 882.02K $ 882.02K Teljes tokenszám: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 882.02K $ 882.02K $ 882.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Minden idők mélypontja: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Jelenlegi ár: $ 0.00176484 $ 0.00176484 $ 0.00176484 További tudnivalók a(z) Shytoshi Kusama (SHY) áráról

Shytoshi Kusama (SHY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shytoshi Kusama (SHY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHY token élő árfolyamát!

SHY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHY kapcsán? SHY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

