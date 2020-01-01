Shuffle (SHFL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shuffle (SHFL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shuffle (SHFL) tokennel kapcsolatos információk The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. Hivatalos webhely: https://shuffle.com Vásárolj most SHFL tokent!

Shuffle (SHFL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shuffle (SHFL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 99.35M $ 99.35M $ 99.35M Teljes tokenszám: $ 947.99M $ 947.99M $ 947.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 326.23M $ 326.23M $ 326.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 288.68M $ 288.68M $ 288.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 Minden idők mélypontja: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 Jelenlegi ár: $ 0.304334 $ 0.304334 $ 0.304334 További tudnivalók a(z) Shuffle (SHFL) áráról

Shuffle (SHFL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shuffle (SHFL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHFL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHFL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHFL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHFL token élő árfolyamát!

SHFL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHFL kapcsán? SHFL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHFL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

