Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shrubius Maximus (SHRUBIUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokennel kapcsolatos információk Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog. Hivatalos webhely: https://shrubiusmaximus.com/ Vásárolj most SHRUBIUS tokent!

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shrubius Maximus (SHRUBIUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.36K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.00102784 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHRUBIUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHRUBIUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

