Shroomy (SHROOMY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00278835 $ 0.00278835 $ 0.00278835 24h alacsony $ 0.00294447 $ 0.00294447 $ 0.00294447 24h magas 24h alacsony $ 0.00278835$ 0.00278835 $ 0.00278835 24h magas $ 0.00294447$ 0.00294447 $ 0.00294447 Minden idők csúcspontja $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.68% Árváltozás (1D) -4.07% Árváltozás (7D) -13.80% Árváltozás (7D) -13.80%

Shroomy (SHROOMY) valós idejű ár: $0.00280145. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHROOMY legalacsonyabb ára $ 0.00278835, legmagasabb ára pedig $ 0.00294447 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHROOMY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00580516, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHROOMY változása a következő volt: -0.68% az elmúlt órában, -4.07% az elmúlt 24 órában, és -13.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shroomy (SHROOMY) piaci információk

Piaci érték $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Forgalomban lévő készlet 927.91M 927.91M 927.91M Teljes tokenszám 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

A(z) Shroomy jelenlegi piaci plafonja $ 2.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHROOMY keringésben lévő tokenszáma 927.91M, és a teljes tokenszám 927908200.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.60M.