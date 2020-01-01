Shrapnel (SHRAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shrapnel (SHRAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shrapnel (SHRAP) tokennel kapcsolatos információk SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Hivatalos webhely: https://www.shrapnel.com/ Fehér könyv: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Vásárolj most SHRAP tokent!

Shrapnel (SHRAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shrapnel (SHRAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Teljes tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Minden idők mélypontja: $ 0.00316948 $ 0.00316948 $ 0.00316948 Jelenlegi ár: $ 0.00355421 $ 0.00355421 $ 0.00355421 További tudnivalók a(z) Shrapnel (SHRAP) áráról

Shrapnel (SHRAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shrapnel (SHRAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHRAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHRAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHRAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHRAP token élő árfolyamát!

SHRAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHRAP kapcsán? SHRAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHRAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

