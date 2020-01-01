Shr00m (SHR00M) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shr00m (SHR00M) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shr00m (SHR00M) tokennel kapcsolatos információk Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Hivatalos webhely: https://shr00m.io Vásárolj most SHR00M tokent!

Shr00m (SHR00M) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shr00m (SHR00M) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.02K $ 13.02K $ 13.02K Teljes tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 992.44M $ 992.44M $ 992.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.11K $ 13.11K $ 13.11K Minden idők csúcspontja: $ 0.00310101 $ 0.00310101 $ 0.00310101 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Shr00m (SHR00M) áráról

Shr00m (SHR00M) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shr00m (SHR00M) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHR00M tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHR00M token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHR00M tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHR00M token élő árfolyamát!

SHR00M árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHR00M kapcsán? SHR00M-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHR00M tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

