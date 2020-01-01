shoki (SOK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) shoki (SOK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

shoki (SOK) tokennel kapcsolatos információk Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Hivatalos webhely: https://www.shokicoin.com/ Vásárolj most SOK tokent!

shoki (SOK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) shoki (SOK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.86K $ 16.86K $ 16.86K Teljes tokenszám: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.86K $ 16.86K $ 16.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.00116162 $ 0.00116162 $ 0.00116162 Minden idők mélypontja: $ 0.00000965 $ 0.00000965 $ 0.00000965 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) shoki (SOK) áráról

shoki (SOK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) shoki (SOK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOK token élő árfolyamát!

SOK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOK kapcsán? SOK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

