Shogun (SHOGUN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shogun (SHOGUN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shogun (SHOGUN) tokennel kapcsolatos információk The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution. Hivatalos webhely: https://shogundao.com/ Vásárolj most SHOGUN tokent!

Shogun (SHOGUN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shogun (SHOGUN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 734.61K $ 734.61K $ 734.61K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 734.61K $ 734.61K $ 734.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.193414 $ 0.193414 $ 0.193414 Minden idők mélypontja: $ 0.01257557 $ 0.01257557 $ 0.01257557 Jelenlegi ár: $ 0.03496743 $ 0.03496743 $ 0.03496743 További tudnivalók a(z) Shogun (SHOGUN) áráról

Shogun (SHOGUN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shogun (SHOGUN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHOGUN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHOGUN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHOGUN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHOGUN token élő árfolyamát!

SHOGUN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHOGUN kapcsán? SHOGUN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHOGUN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

