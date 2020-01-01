SHITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SHITCOIN (SHITCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SHITCOIN (SHITCOIN) tokennel kapcsolatos információk Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Hivatalos webhely: https://shitcoin.party/ Vásárolj most SHITCOIN tokent!

SHITCOIN (SHITCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SHITCOIN (SHITCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 187.86K $ 187.86K $ 187.86K Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 187.86K $ 187.86K $ 187.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.0053713 $ 0.0053713 $ 0.0053713 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018693 $ 0.00018693 $ 0.00018693 További tudnivalók a(z) SHITCOIN (SHITCOIN) áráról

SHITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SHITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHITCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHITCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHITCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHITCOIN token élő árfolyamát!

SHITCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHITCOIN kapcsán? SHITCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHITCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

