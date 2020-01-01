Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shiryo (SHIRYO-INU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shiryo (SHIRYO-INU) tokennel kapcsolatos információk Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki! Hivatalos webhely: https://shiryoinu.com/ Vásárolj most SHIRYO-INU tokent!

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shiryo (SHIRYO-INU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 295.84K Teljes tokenszám: $ 980,192.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 924,404.97T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 313.70K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIRYO-INU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIRYO-INU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIRYO-INU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIRYO-INU token élő árfolyamát!

SHIRYO-INU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIRYO-INU kapcsán? SHIRYO-INU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIRYO-INU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

