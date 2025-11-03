ShibaCoin (SHIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001092 $ 0.00001092 $ 0.00001092 24h alacsony $ 0.00001112 $ 0.00001112 $ 0.00001112 24h magas 24h alacsony $ 0.00001092$ 0.00001092 $ 0.00001092 24h magas $ 0.00001112$ 0.00001112 $ 0.00001112 Minden idők csúcspontja $ 0.00004218$ 0.00004218 $ 0.00004218 Legalacsonyabb ár $ 0.00000947$ 0.00000947 $ 0.00000947 Árváltozás (1H) +0.04% Árváltozás (1D) -0.34% Árváltozás (7D) -14.14% Árváltozás (7D) -14.14%

ShibaCoin (SHIC) valós idejű ár: $0.000011. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHIC legalacsonyabb ára $ 0.00001092, legmagasabb ára pedig $ 0.00001112 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004218, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000947 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHIC változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -0.34% az elmúlt 24 órában, és -14.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ShibaCoin (SHIC) piaci információk

Piaci érték $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Forgalomban lévő készlet 94.86B 94.86B 94.86B Teljes tokenszám 94,862,843,750.0 94,862,843,750.0 94,862,843,750.0

A(z) ShibaCoin jelenlegi piaci plafonja $ 1.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHIC keringésben lévő tokenszáma 94.86B, és a teljes tokenszám 94862843750.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.04M.