TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ShibaCoin ár ma 0.000011 USD. Kövesd nyomon a(z) SHIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ShibaCoin ár ma 0.000011 USD. Kövesd nyomon a(z) SHIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHIC

SHIC árinformációk

Mi a(z) SHIC

SHIC fehér könyv

SHIC hivatalos webhely

SHIC tokenomikai adatai

SHIC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ShibaCoin Logó

ShibaCoin Ár (SHIC)

Nem listázott

1 SHIC-USD élő ár:

--
----
-0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ShibaCoin (SHIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:30:01 (UTC+8)

ShibaCoin (SHIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092
24h alacsony
$ 0.00001112
$ 0.00001112$ 0.00001112
24h magas

$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092

$ 0.00001112
$ 0.00001112$ 0.00001112

$ 0.00004218
$ 0.00004218$ 0.00004218

$ 0.00000947
$ 0.00000947$ 0.00000947

+0.04%

-0.34%

-14.14%

-14.14%

ShibaCoin (SHIC) valós idejű ár: $0.000011. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHIC legalacsonyabb ára $ 0.00001092, legmagasabb ára pedig $ 0.00001112 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004218, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000947 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHIC változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -0.34% az elmúlt 24 órában, és -14.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ShibaCoin (SHIC) piaci információk

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

94.86B
94.86B 94.86B

94,862,843,750.0
94,862,843,750.0 94,862,843,750.0

A(z) ShibaCoin jelenlegi piaci plafonja $ 1.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHIC keringésben lévő tokenszáma 94.86B, és a teljes tokenszám 94862843750.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.04M.

ShibaCoin (SHIC) árelőzmények USD

A(z) ShibaCoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ShibaCoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000018252.
A(z) ShibaCoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000060061.
A(z) ShibaCoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.34%
30 nap$ -0.0000018252-16.59%
60 nap$ -0.0000060061-54.60%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ShibaCoin (SHIC)

Shibacoin is a layer 1, Scrypt-based cryptocurrency designed for simplicity, community engagement, and fun. Developed by an original Dogecoin enthusiast, Shibacoin aims to recreate the joyful and inclusive atmosphere of the early Dogecoin community while embracing modern blockchain advancements like merge mining and scalable tokenomics. Shibacoin is open-source and community-driven, encouraging contributions and collaboration from developers worldwide.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ShibaCoin (SHIC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

ShibaCoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ShibaCoin (SHIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ShibaCoin (SHIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ShibaCoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ShibaCoin árelőrejelzését most!

SHIC helyi valutákra

ShibaCoin (SHIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ShibaCoin (SHIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ShibaCoin (SHIC)

Mennyit ér ma a(z) ShibaCoin (SHIC)?
A(z) élő SHIC ár a(z) USD esetében 0.000011 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHIC ára a(z) USD esetében?
A(z) SHIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000011. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ShibaCoin piaci plafonja?
A(z) SHIC piaci plafonja $ 1.04M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHIC keringésben lévő tokenszáma 94.86B USD.
Mi volt a(z) SHIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHIC mindenkori legmagasabb ára 0.00004218 USD.
Mi volt a(z) SHIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHIC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000947 USD.
Mekkora a(z) SHIC kereskedési volumene?
A(z) SHIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SHIC ára emelkedni fog idén?
A(z) SHIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:30:01 (UTC+8)

ShibaCoin (SHIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,838.79
$107,838.79$107,838.79

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.18
$3,738.18$3,738.18

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.12
$178.12$178.12

-3.07%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0570
$1.0570$1.0570

-16.23%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,838.79
$107,838.79$107,838.79

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.18
$3,738.18$3,738.18

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.12
$178.12$178.12

-3.07%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.12
$84.12$84.12

-5.05%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4356
$2.4356$2.4356

-2.57%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0311
$0.0311$0.0311

-37.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10365
$0.10365$0.10365

+25.46%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002080
$0.000000002080$0.000000002080

+378.16%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005541
$0.00005541$0.00005541

+51.35%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010108
$0.0010108$0.0010108

+31.80%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054554
$0.0054554$0.0054554

+29.78%