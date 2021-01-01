Shiba Classic (SHIBC) tokenomikai adatai
Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.
Shiba Classic (SHIBC) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shiba Classic (SHIBC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Shiba Classic (SHIBC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Shiba Classic (SHIBC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIBC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SHIBC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIBC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIBC token élő árfolyamát!
SHIBC árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIBC kapcsán? SHIBC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.