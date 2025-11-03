TőzsdeDEX+
A(z) élő Shib Original Vision ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SOV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SOV

SOV árinformációk

Mi a(z) SOV

SOV hivatalos webhely

SOV tokenomikai adatai

SOV árelőrejelzés

Shib Original Vision Ár (SOV)

1 SOV-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
Shib Original Vision (SOV) Élő árdiagram
Shib Original Vision (SOV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.10%

-3.10%

Shib Original Vision (SOV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOV valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOV változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shib Original Vision (SOV) piaci információk

$ 173.39K
$ 173.39K$ 173.39K

$ 306.79K
$ 306.79K$ 306.79K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

A(z) Shib Original Vision jelenlegi piaci plafonja $ 173.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOV keringésben lévő tokenszáma 113.44T, és a teljes tokenszám 200706133340071.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 306.79K.

Shib Original Vision (SOV) árelőzmények USD

A(z) Shib Original VisionUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Shib Original Vision USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Shib Original Vision USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Shib Original Vision USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-32.84%
60 nap$ 0-49.38%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Shib Original Vision (SOV) Erőforrás

Hivatalos webhely

Shib Original Vision árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Shib Original Vision (SOV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Shib Original Vision (SOV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Shib Original Vision rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Shib Original Vision árelőrejelzését most!

SOV helyi valutákra

Shib Original Vision (SOV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Shib Original Vision (SOV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Shib Original Vision (SOV)

Mennyit ér ma a(z) Shib Original Vision (SOV)?
A(z) élő SOV ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOV ára a(z) USD esetében?
A(z) SOV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Shib Original Vision piaci plafonja?
A(z) SOV piaci plafonja $ 173.39K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOV keringésben lévő tokenszáma 113.44T USD.
Mi volt a(z) SOV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOV mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SOV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOV mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SOV kereskedési volumene?
A(z) SOV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOV ára emelkedni fog idén?
A(z) SOV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

