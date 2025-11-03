Shib Original Vision (SOV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -3.10% Árváltozás (7D) -3.10%

Shib Original Vision (SOV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOV valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOV változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shib Original Vision (SOV) piaci információk

Piaci érték $ 173.39K$ 173.39K $ 173.39K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 306.79K$ 306.79K $ 306.79K Forgalomban lévő készlet 113.44T 113.44T 113.44T Teljes tokenszám 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

A(z) Shib Original Vision jelenlegi piaci plafonja $ 173.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOV keringésben lévő tokenszáma 113.44T, és a teljes tokenszám 200706133340071.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 306.79K.