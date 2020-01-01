Shezmu (SHEZMU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shezmu (SHEZMU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shezmu (SHEZMU) tokennel kapcsolatos információk Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Hivatalos webhely: https://shezmu.io/ Fehér könyv: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Vásárolj most SHEZMU tokent!

Shezmu (SHEZMU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shezmu (SHEZMU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 148.26K $ 148.26K $ 148.26K Teljes tokenszám: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 158.84K $ 158.84K $ 158.84K Minden idők csúcspontja: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Minden idők mélypontja: $ 0.02345406 $ 0.02345406 $ 0.02345406 Jelenlegi ár: $ 0.100975 $ 0.100975 $ 0.100975 További tudnivalók a(z) Shezmu (SHEZMU) áráról

Shezmu (SHEZMU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shezmu (SHEZMU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHEZMU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHEZMU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHEZMU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHEZMU token élő árfolyamát!

SHEZMU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHEZMU kapcsán? SHEZMU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHEZMU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!