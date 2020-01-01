SHART (SHART) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SHART (SHART) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SHART (SHART) tokennel kapcsolatos információk SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go! Hivatalos webhely: https://revshare.dev/token/2G4RMDbXu79f5Yff6fBjKgXknuGvrFCr7iYmiTKy3fVc Vásárolj most SHART tokent!

SHART (SHART) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SHART (SHART) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.77K $ 30.77K $ 30.77K Teljes tokenszám: $ 785.66M $ 785.66M $ 785.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 785.66M $ 785.66M $ 785.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.77K $ 30.77K $ 30.77K Minden idők csúcspontja: $ 0.00179487 $ 0.00179487 $ 0.00179487 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SHART (SHART) áráról

SHART (SHART) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SHART (SHART) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHART tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHART token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHART tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHART token élő árfolyamát!

SHART árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHART kapcsán? SHART-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHART tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

